Рябовъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябовъ Максимъ

Рябовъ Максимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Рябовъ Елисей

Мать: $17

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ручкина Прасковья

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Рябовъ Галактионъ

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1784

Дочь: Рябова Агрофена

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Рябовъ Иванъ

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1791

Сын: Рябовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.07.1792

Жена: Рябова Фекла

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Рябова Фекла

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1793

Дочь: Рябова Федосья

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Рябова Фекла

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1795

Сын: Рябовъ Андрей

Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Стефанида Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close