Рябовъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Рябовъ Елисей
Мать: $17
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ручкина Прасковья
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Рябовъ Галактионъ
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1784
Дочь: Рябова Агрофена
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рябовъ Иванъ
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1791
Сын: Рябовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Бракосочетание
06.07.1792
Жена: Рябова Фекла
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Рябова Фекла
Рождение ребёнка
09.06.1793
Дочь: Рябова Федосья
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Рябова Фекла
Рождение ребёнка
20.08.1795
Сын: Рябовъ Андрей
Мать ребёнка: Рябова Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Стефанида Иванова