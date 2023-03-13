Рябовъ Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Рябовъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Рябовъ Максимъ
Мать ребёнка: $17
Рождение ребёнка
1761
Сын: Рябовъ Трофимъ
Мать ребёнка: $17
Рождение ребёнка
1778
Сын: Родионъ
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Павелъ
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Осипъ
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $17
Смерть
1787