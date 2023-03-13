Рябовъ Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябовъ Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Рябовъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Рябовъ Максимъ

Мать ребёнка: $17

Рождение ребёнка
1761

Сын: Рябовъ Трофимъ

Мать ребёнка: $17

Рождение ребёнка
1778

Сын: Родионъ

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Павелъ

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Осипъ

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $17

Смерть
1787
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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