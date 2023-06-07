Головина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1888

Дочь: Носова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Золотова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Головин Василий Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Егор Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Николай Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич

Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич

Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
75 лет
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