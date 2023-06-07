Головина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1888
Дочь: Носова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Золотова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Головин Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно
75 лет