Останина Стефанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Стефанида Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Останин Никита Михеев

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Останин Никита Михеев

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Останин Егор Никитин

Отец ребёнка: Останин Никита Михеев

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Никита Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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