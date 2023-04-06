Останин Егор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Егор Никитин

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Место рождения

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Останин Никита Михеев

Мать: Останина Стефанида Федорова

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Останина Феврония

Мать ребёнка: Останина Евдокия Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Евдокия Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Евдокия Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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