Останин Егор Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Останин Никита Михеев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Останина Феврония
Мать ребёнка: Останина Евдокия Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812