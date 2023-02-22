Архипова (Зайцева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1910
Рождение ребёнка
10.07.1913
Сын: Архипов (байков) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1915
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович
Рождение ребёнка
?.11.1918
Сын: Архипов (байков) Иван Иванович
Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно