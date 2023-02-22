Архипова (Зайцева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Зайцева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Архипов (байков) Иван Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1913

Сын: Архипов (байков) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1915

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.11.1918

Сын: Архипов (байков) Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов (байков) Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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