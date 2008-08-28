Архипов(Байков) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов(Байков) Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1918

Отец: Архипов(байков) Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова(байкова) Анфиса Александровна

Рождение ребёнка
05.02.1950

Сын: Архипов Александр Иванович

Мать ребёнка: Архипова(байкова) Анфиса Александровна

Рождение ребёнка
?.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова(байкова) Анфиса Александровна

д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова(байкова) Анфиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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