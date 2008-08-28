Архипов(Байков) Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1918
Отец: Архипов(байков) Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова(байкова) Анфиса Александровна
Рождение ребёнка
05.02.1950
Сын: Архипов Александр Иванович
Мать ребёнка: Архипова(байкова) Анфиса Александровна
Рождение ребёнка
?.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова(байкова) Анфиса Александровна
д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно