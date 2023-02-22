Архипов (Байков) Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
03.02.1910
Жена: Архипова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.07.1913
Сын: Архипов (байков) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1915
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
?.11.1918
Сын: Архипов (байков) Иван Иванович
Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна
Смерть
Около 1958