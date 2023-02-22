Архипов (Байков) Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Байков) Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Архипов Михаил Кириллов

Мать: Архипова Екатерина Герасимова

Бракосочетание
03.02.1910

Жена: Архипова Анна Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1913

Сын: Архипов (байков) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1915

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.11.1918

Сын: Архипов (байков) Иван Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Анна Васильевна

Смерть
Около 1958
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