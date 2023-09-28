Буцков Тихон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буцков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Буцкова Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.07.1917
Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно