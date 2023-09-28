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Буцков Тихон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буцков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Буцкова Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Буцков Василий Тихонович

Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Буцков Семен Тихонович

Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1917

Сын: Буцков Иван Тихонович

Мать ребёнка: Буцкова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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