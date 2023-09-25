Буцков Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти24.01.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Буцков Тихон Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1933
Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
1935
Сын: Буцков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
1937
Сын: Буцков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Буцкова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
1941
Сын: Буцков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична
Смерть
24.01.1942