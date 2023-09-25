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Буцков Василий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

24.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Буцков Тихон Петрович

Мать: Буцкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1933

Сын: Буцков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
1935

Сын: Буцков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
1937

Сын: Буцков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Буцкова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
1941

Сын: Буцков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Буцкова Марфа Ильинична

Смерть
24.01.1942
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