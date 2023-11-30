Трубецкая (Хованская) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Хованская) Анастасия Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1728

Дата смерти

?.07.1761

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
В других источниках имя Наталья.
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Строганова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Или 1754; титул: княжна.
Бракосочетание
12.11.1746

Муж: Трубецкой Пётр Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1752

Сын: Трубецкой Василий Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Древновская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Демерцова Александра Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.07.1761
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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