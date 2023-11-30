Трубецкая (Хованская) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти?.07.1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
В других источниках имя Наталья.
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Строганова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
Или 1754; титул: княжна.
Бракосочетание
12.11.1746
Рождение ребёнка
02.03.1752
Сын: Трубецкой Василий Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Древновская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Демерцова Александра Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1761