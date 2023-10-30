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Трубецкой Василий Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.03.1752

Дата смерти

07.07.1771

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1752

Отец: Трубецкой Пётр Никитич

Мать: Трубецкая Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Образование
Около 1767
Образовательное учреждение: Университет
Работа или профессия
Около 1770
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
переводчик | Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: переводчик
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.07.1771
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: чахотка | Похороны: Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра.
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