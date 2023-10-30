Трубецкой Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения02.03.1752
Дата смерти07.07.1771
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1752
Титул: князь.
Образование
Около 1767
Образовательное учреждение: Университет
Работа или профессия
Около 1770
переводчик | Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: переводчик
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1771
Причина смерти: чахотка | Похороны: Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра.