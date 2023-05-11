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Клестов Макар Яковлевич

Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1704 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.

Отец: Клестов Яков Кондратьевич

Мать: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Клестова Мелания Макаровна

Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Клестова Елена Макаровна

Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Клестов Филипп Макарович

Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Клестов Алексей Макарович

Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1758 и 1763

Жена: Бояринцова Параскева Фёдоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Клестов Матвей Макарович

Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Клестов Константин Макарович

Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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