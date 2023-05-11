Клестов Макар Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.
Отец: Клестов Яков Кондратьевич
Мать: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Клестова Мелания Макаровна
Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Клестова Елена Макаровна
Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Клестов Алексей Макарович
Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна
Бракосочетание
Между 1758 и 1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Клестов Константин Макарович
Мать ребёнка: - Татьяна Митрофановна
Смерть
Неизвестно