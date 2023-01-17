Клестов Яков Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлестов Яков Кондратьевич

Клестов Яков Кондратьевич

avatar

Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1704 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1656 г.р.

Дети

Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1726 г.р.
Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1753 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704 ст.

Отец: Клестов Кондрат Ильич

Мать: - Екатерина Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Клестов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Клестова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Клестов Макар Яковлевич

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Клестов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Клестов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Клестов Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Клестов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Клестова Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Клестова Елисавета Яковлевна

Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close