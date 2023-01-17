Клестов Яков Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1704 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704 ст.
Отец: Клестов Кондрат Ильич
Мать: - Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Сын: Клестов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Клестова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Сын: Клестов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Клестов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Клестова Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Клестова Елисавета Яковлевна
Мать ребёнка: Кротова Татьяна ^3
Смерть
Неизвестно