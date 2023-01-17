- Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1656 ст.
Дата смерти1710 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1656 ст.
Отец: - Григорий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.
Сын: Клестов Осип Кондратьевич
Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Клестов Мартын Кондратьевич
Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.
Сын: Клестов Пётр Кондратьевич
Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Сын: Клестов Яков Кондратьевич
Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Сын: Клестов Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич
Смерть
1710 ст.