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- Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1656 ст.

Дата смерти

1710 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1656 ст.

Отец: - Григорий -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.

Сын: Клестов Осип Кондратьевич

Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Клестов Мартын Кондратьевич

Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.

Сын: Клестов Пётр Кондратьевич

Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Клестов Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Клестов Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Клестов Кондрат Ильич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1710 ст.
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