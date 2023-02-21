- Татьяна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиМежду 1758 и 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: - Митрофан -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Клестова Мелания Макаровна
Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Клестова Елена Макаровна
Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Клестов Алексей Макарович
Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич
Смерть
Между 1758 и 1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Клестов Константин Макарович
Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич