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- Татьяна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Между 1758 и 1763

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: - Митрофан -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Клестова Мелания Макаровна

Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Клестова Елена Макаровна

Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Клестов Филипп Макарович

Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Клестов Алексей Макарович

Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1758 и 1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Клестов Матвей Макарович

Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Клестов Константин Макарович

Отец ребёнка: Клестов Макар Яковлевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
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