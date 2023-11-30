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Макаров Дорофей

Место рождения

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Макар Терентьев

Мать: Анна Иванова

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1886

Дочь: Макарова Анна Дорофеева

Мать ребёнка: Варвара Сергеева

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Макаров Матвей Дорофеев

Мать ребёнка: Варвара Сергеева

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Макаров Алексей Дорофеевич

Мать ребёнка: Варвара Сергеева

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Варвара Сергеева

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Сергеева

Смерть
Неизвестно
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