Макаров Дорофей
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Макар Терентьев
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.02.1886
Дочь: Макарова Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Макаров Алексей Дорофеевич
Мать ребёнка: Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варвара Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Сергеева
Смерть
Неизвестно