Макар (Макарий (МАРК)) Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар (Макарий (МАРК)) Терентьев

Место рождения

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Терентий Демидов

Мать: Параскева Алексеева

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
В исповедной росписи1853 года написан как МАРК - 23 ЛЕТ
Рождение ребёнка
1843

Сын: Макаров Федор Макарович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Макарова Елена

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Макаров Дорофей

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Макарова Наталия

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1860

Сын: Макаров Иван (Иоанн) Макариев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Новинки, Выскатская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно

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