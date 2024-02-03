Макар (Макарий (МАРК)) Терентьев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Терентий Демидов
Мать: Параскева Алексеева
В исповедной росписи1853 года написан как МАРК - 23 ЛЕТ
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Макарова Елена
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Макаров Дорофей
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Макарова Наталия
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1860
Сын: Макаров Иван (Иоанн) Макариев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно