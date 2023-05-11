Шаманин Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Место жительства
1811
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Лаврентьевна
Бракосочетание
До 1845
Рождение ребёнка
08.01.1849 ст.
Дочь: Домника Григорьевна
Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Лаврентьевна
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно