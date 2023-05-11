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Шаманин Григорий Васильевич

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Шаманин Василий Никонович

Мать: Шаманина Мария Григорьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Лаврентьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1845

Жена: Шаманина Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
08.01.1849 ст.

Дочь: Домника Григорьевна

Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Лаврентьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Лаврентьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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