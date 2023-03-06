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Шаманина Пелагея Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1845

Муж: Шаманин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1849 ст.

Дочь: Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно