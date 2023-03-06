Шаманина Пелагея Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Бракосочетание
До 1845
Рождение ребёнка
08.01.1849 ст.
Дочь: Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно