Соснина (Голубева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина (Голубева) Анна Васильевна

Место рождения

Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Голубев Василий Иванович

Мать: Голубева Марина Осиповна

Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1838

Муж: Соснин Виктор Филиппович

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Соснина Павла Викторовна

Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Соснина Александра Викторовна

Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Соснин Христофор Викторович

Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соснин Виссарион Викторович

Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Соснина Анна Викторовна

Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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