Соснина (Голубева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Голубев Василий Иванович
Мать: Голубева Марина Осиповна
Бракосочетание
Около 1838
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Соснина Павла Викторовна
Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Соснина Александра Викторовна
Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Соснин Христофор Викторович
Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Соснин Виссарион Викторович
Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Соснина Анна Викторовна
Отец ребёнка: Соснин Виктор Филиппович
Смерть
Неизвестно