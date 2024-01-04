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Соснин Виктор Филиппович

Место рождения

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Соснин Филипп Николаевич

Мать: Соснина Фекла Федоровна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Образование
15.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
06.12.1834 ст.
Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Посвящен во дьячка к Троицкой Двиницкой церкви.
Бракосочетание
Около 1838

Жена: Соснина Анна Васильевна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Соснина Павла Викторовна

Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Соснина Александра Викторовна

Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Соснин Христофор Викторович

Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соснин Виссарион Викторович

Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Соснина Анна Викторовна

Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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