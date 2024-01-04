Соснин Виктор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Соснин Филипп Николаевич
Мать: Соснина Фекла Федоровна
Образование
15.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
06.12.1834 ст.
Посвящен во дьячка к Троицкой Двиницкой церкви.
Бракосочетание
Около 1838
Жена: Соснина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Соснина Павла Викторовна
Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Соснина Александра Викторовна
Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Соснин Христофор Викторович
Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Соснин Виссарион Викторович
Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Соснина Анна Викторовна
Мать ребёнка: Соснина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно