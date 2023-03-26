Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сидоров Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1834

Дочь: Сидорова Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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