Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сидоров Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1834
Дочь: Сидорова Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно