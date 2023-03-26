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Сидорова Агриппина Андреевна
Сидорова Агриппина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1834
Дата смерти
Не указана
Пол
Женский
Отец
Сидоров Андрей Иванович
1812 г.р.
Мать
Анна Дмитриевна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1834
Отец:
Сидоров Андрей Иванович
Мать:
Анна Дмитриевна
Смерть
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