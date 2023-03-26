Сидорова Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорова Агриппина Андреевна

Сидорова Агриппина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1834

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1834

Отец: Сидоров Андрей Иванович

Мать: Анна Дмитриевна

Смерть
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close