Баева Александра Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
44 года в 1850 году 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Баева Марья Никитина
Отец ребёнка: Баев Никита Иванов
16 лет в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Никита Иванов
Терсюцкой волости прихода села Камышевского крестьянский сын Никита Иванов Баев первым браком той же волости деревни Усть-Терсюцкой с крестьянской дочерью-девицей Александрой Николаевой фамилия? Тобол... Показать все
Смерть
Неизвестно