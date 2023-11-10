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Баева Александра Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

44 года в 1850 году 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Баева Марья Никитина

Отец ребёнка: Баев Никита Иванов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Никита Иванов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Терсюцкой волости прихода села Камышевского крестьянский сын Никита Иванов Баев первым браком той же волости деревни Усть-Терсюцкой с крестьянской дочерью-девицей Александрой Николаевой фамилия? Тобол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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