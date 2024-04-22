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Баев Никита Иванов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Баев Иван Иванов

Мать: Баева Федосья Михайлова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
27 лет в 1834 году, 43 года в 1850 г. 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Баева Марья Никитина

Мать ребёнка: Баева Александра Николаева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Александра Николаева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Терсюцкой волости прихода села Камышевского крестьянский сын Никита Иванов Баев первым браком той же волости деревни Усть-Терсюцкой с крестьянской дочерью-девицей Александрой Николаевой фамилия? Тобол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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