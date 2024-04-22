Баев Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1807
Отец: Баев Иван Иванов
Мать: Баева Федосья Михайлова
27 лет в 1834 году, 43 года в 1850 г. 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Баева Марья Никитина
Мать ребёнка: Баева Александра Николаева
16 лет в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Терсюцкой волости прихода села Камышевского крестьянский сын Никита Иванов Баев первым браком той же волости деревни Усть-Терсюцкой с крестьянской дочерью-девицей Александрой Николаевой фамилия? Тобол... Показать все
Смерть
Неизвестно