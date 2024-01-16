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Колосов Нестер Лукич

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Место рождения

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колосов Лукьян (Лука) Антонович

Мать: не указана

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Параскева Нестеровна

Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья Нестеровна

Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844

Сын: Колосов Иван Нестерович

Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
22.07.1853

Дочь: Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Колосова Харитина

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Харитина

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мавра Яковлевна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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