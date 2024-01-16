Колосов Нестер Лукич
Место рожденияд. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Колосов Лукьян (Лука) Антонович
Мать: не указана
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Параскева Нестеровна
Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья Нестеровна
Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Колосова Мавра Яковлевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
22.07.1853
Дочь: Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Колосова Харитина
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Харитина
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Мавра Яковлевна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно