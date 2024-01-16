Колосова Харитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1853
Дочь: Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Колосов Нестер Лукич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Нестер Лукич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно