Колосова Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Харитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1853

Дочь: Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Колосов Нестер Лукич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Нестер Лукич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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