Колосов Лукьян (Лука) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Лукьян (Лука) Антонович

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Колосов Антон Григорьевич

Мать: Колосова Евдокия Наумовна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1809

Сын: Колосов Василий Лукич

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Нестер Лукич

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колосов Прокопий Лукич

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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