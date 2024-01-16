Колосов Лукьян (Лука) Антонович
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1809
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колосов Нестер Лукич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно