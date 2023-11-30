Никольская Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.02.1906 ст.
Родилась в доме Курочкина. 1906-МК-203-782-514-272об-273 Крещена в Сретенского сорока Трифоновской, что в Напрудной слободе церкви.
Крещение
19.02.1906 ст.
Сретенского сорока Трифоновская, что в Напрудной слободе церковь. Восприемники: московский мещанин Иван Васильев Крыжовников и потомственная почетная гражданка Мария Федорова Никольская. ЦГАМ ф. 203 ... Показать все
Смерть
Неизвестно