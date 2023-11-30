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Никольская Лидия Алексеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.02.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1906 ст.

Отец: Никольский Алексей Васильевич

Мать: Никольская Надежда Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Родилась в доме Курочкина. 1906-МК-203-782-514-272об-273 Крещена в Сретенского сорока Трифоновской, что в Напрудной слободе церкви.
Крещение
19.02.1906 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сретенского сорока Трифоновская, что в Напрудной слободе церковь. Восприемники: московский мещанин Иван Васильев Крыжовников и потомственная почетная гражданка Мария Федорова Никольская. ЦГАМ ф. 203 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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