Никольский Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Поручитель
28.01.1900 ст.
Бояркино, Озеры, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Спасо-Преображенская села Бояркино церковь. Поручители по жениху: потомственный почетный гражданин Алексей Васильев Никольский и личный почетный гражданин Никола... Показать все
Бракосочетание
08.02.1902 ст.
Ивановского сорока Николаевская на Воронцовской улице в приюте княгини Щербатовой церковь. Поручители по жениху: потомственный почетный гражданин Иаков Васильев Никольский и потомственный почетный гра... Показать все
Место жительства
1902
Сущевская часть. ЦГАМ ф. 2122 оп. 2 д. 117 лл. 47об-48
Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.
Дочь: Никольская Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Никольская Надежда Васильевна
Родилась в доме Курочкина. 1906-МК-203-782-514-272об-273 Крещена в Сретенского сорока Трифоновской, что в Напрудной слободе церкви.
Место жительства
1916
Алексей находится в Москве. Клировая ведомость Знаменской села Ильинского церкви Коломенского уезда за 1916 год. ЦГАМ ф.1371 оп.1 д.90 лл. 152-158
Посвящение в духовный сан
05.08.1917 ст.
Коломна, Коломенский, Московская область
5 августа 1917 г.распоряжением Епархиального начальства сын псаломщика с. Ильинского Коломенского уезда Алексий Никольский определен на вакансию псаломщика при Михаило-Архангельской церкви г. Коломны... Показать все
Упоминание
С 21.08.1917 по 08.11.1917 ст.
В ответ на прошение разрешение ношения стихаря по большим праздникам. О перемещении по службе священнослужителей Московской епархии 22 янв 1913-11 дек 1917 ЦГАМ Ф.203 оп.763 д.113. лл. 283-284об
Смерть
Неизвестно