Шаламов Марко Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти17.01.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: Шаламов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Белоносова Меланья Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Параскева Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Шаламова (шаламова) Пелагия Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Сединкина Евдокия Маркова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.01.1828
Причина смерти: удушьем