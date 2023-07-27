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Шаламов Марко Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

17.01.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Шаламов Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Белоносова Меланья Маркова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Параскева Маркова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Шаламова (шаламова) Пелагия Маркова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Сединкина Евдокия Маркова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
17.01.1828
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: удушьем
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