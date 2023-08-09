Белоносова (Шаламова) Меланья Маркова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти08.06.1807
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Шаламов Марко Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Рождение ребёнка
09.01.1805
Сын: Белоносов Григорий Ермолаев
Отец ребёнка: Белоносов Ермолай Никитин
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Белоносов Ермолай Никитин
Смерть
08.06.1807