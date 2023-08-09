Белоносова (Шаламова) Меланья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоносова (Шаламова) Меланья Маркова

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

08.06.1807

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Шаламов Марко Осипов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Муж: Белоносов Ермолай Никитин

Рождение ребёнка
09.01.1805

Сын: Белоносов Григорий Ермолаев

Отец ребёнка: Белоносов Ермолай Никитин

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Белоносов Сидор Ермолаев

Отец ребёнка: Белоносов Ермолай Никитин

Смерть
08.06.1807
Белоносова, Талицкий, Свердловская область