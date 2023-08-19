Сединкина (Шаламова) Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Шаламова) Евдокия Маркова

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

05.12.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Шаламов Марко Осипов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1817

Сын: Сединкин Василий Козмин

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1818

Дочь: Феодосия Козмина

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1820

Сын: Сединкин Кирилл Козмин

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1821

Дочь: Вера Козмина

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1822

Сын: Сединкин Назарий Козмин

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1824

Сын: Сединкин Иустин Козмин

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Сединкин Иван Козмин

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1827

Сын: Сединкин Евфимий Козмин

Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сединкин Козма Ефимов

Смерть
05.12.1827
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою