Сединкина (Шаламова) Евдокия Маркова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти05.12.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Шаламов Марко Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1817
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Рождение ребёнка
31.05.1818
Дочь: Феодосия Козмина
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Рождение ребёнка
26.03.1820
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Рождение ребёнка
28.09.1821
Дочь: Вера Козмина
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Рождение ребёнка
12.10.1822
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Рождение ребёнка
29.05.1824
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Сединкин Иван Козмин
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Рождение ребёнка
30.03.1827
Отец ребёнка: Сединкин Козма Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1827
Причина смерти: горячкою