Шаламова (Шаламова) (Шаламова) Пелагия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шаламова) (Шаламова) Пелагия Маркова

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Шаламов Марко Осипов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.05.1804

Муж: Шаламов Прокопий Афанасьев

Рождение ребёнка
25.10.1804

Дочь: Мелания Прокопьева

Отец ребёнка: Шаламов Прокопий Афанасьев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1813

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: не указан

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно