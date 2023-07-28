Шаламова (Шаламова) (Шаламова) Пелагия Маркова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Шаламов Марко Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1804
Рождение ребёнка
25.10.1804
Дочь: Мелания Прокопьева
Отец ребёнка: Шаламов Прокопий Афанасьев
Рождение ребёнка
12.06.1813
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно