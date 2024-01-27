Novikoff (Tickunoff) Tatiana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Novikoff (Tickunoff) Tatiana

Место рождения

Novo Dubovka, Kars, Russia

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1898 г.р.
Около 1890 г.р.
Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Tickunoff Samuel

Мать: Tickunoff Mary

Novo Dubovka, Kars, Russia
Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Rachel Davidniva

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

California, United states
Рождение ребёнка
11.03.1913

Сын: Novikoff Samuel Davidavich

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
12.09.1917

Сын: Novikoff Ivan Davidavich

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Guadalupe Valley, BC, Mexico
Рождение ребёнка
10.03.1918

Сын: Novikoff Jacob (Jack)

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Novikoff Alexander D.

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Рождение ребёнка
20.08.1920

Сын: Novikoff Morris

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Рождение ребёнка
08.04.1921

Дочь: Kiseloff Mary Davidniva

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
25.06.1924

Сын: Novikoff Moses David

Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
14.11.1927

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Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich

Ensenada, Baja California, Mexico
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rudamatkin Alexander

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tikunoff Тикунов Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Novikoff David Alexandervich

Смерть
Неизвестно
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