Novikoff (Tickunoff) Tatiana
Место рожденияNovo Dubovka, Kars, Russia
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Tickunoff Samuel
Мать: Tickunoff Mary
Novo Dubovka, Kars, Russia
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Rachel Davidniva
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
California, United states
Рождение ребёнка
11.03.1913
Сын: Novikoff Samuel Davidavich
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
12.09.1917
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Guadalupe Valley, BC, Mexico
Рождение ребёнка
10.03.1918
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
22.05.1918
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Рождение ребёнка
20.08.1920
Сын: Novikoff Morris
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Рождение ребёнка
08.04.1921
Дочь: Kiseloff Mary Davidniva
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
25.06.1924
Сын: Novikoff Moses David
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
14.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Novikoff David Alexandervich
Ensenada, Baja California, Mexico
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rudamatkin Alexander
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно