(Novikoff) Rachel Davidniva
Место рожденияCalifornia, United states
Дата рождения19.05.1909
Дата смерти04.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1909
Отец: Novikoff David Alexandervich
Мать: Novikoff Tatiana
California, United states
Бракосочетание
13.11.1934
Муж: Volkoff Peter
Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Volkoff Peter
Смерть
04.11.1992
Los Angeles, California, United States