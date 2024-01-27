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(Novikoff) Rachel Davidniva

Место рождения

California, United states

Дата рождения

19.05.1909

Дата смерти

04.11.1992

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1909

Отец: Novikoff David Alexandervich

Мать: Novikoff Tatiana

California, United states
Бракосочетание
13.11.1934

Муж: Volkoff Peter

Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Volkoff Peter

Смерть
04.11.1992
Los Angeles, California, United States
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