Гужва Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1936
Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1937
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
03.01.1943
Рождение ребёнка
07.09.1946
Рождение ребёнка
07.11.1948
Рождение ребёнка
22.04.1950
Рождение ребёнка
10.07.1951
Рождение ребёнка
10.06.1953
Рождение ребёнка
23.03.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гужва Иван Иванович
Смерть
Неизвестно