Гужва Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужва Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1936

Сын: Гужва Николай Иванович

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1937

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужва Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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