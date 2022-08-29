Гужва Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГужва Иван Иванович

Гужва Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1874 и 1875 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1911

Отец: Гужва Иван Корнеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
07.09.1936

Сын: Гужва Николай Иванович

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
11.12.1937

Дочь: (Гужва) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
03.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
07.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
07.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
22.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
10.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
10.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
23.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.