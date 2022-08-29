Гужва Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1911
Отец: Гужва Иван Корнеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1936
Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
11.12.1937
Дочь: (Гужва) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гужва Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
03.01.1943
Рождение ребёнка
07.09.1946
Рождение ребёнка
07.11.1948
Рождение ребёнка
22.04.1950
Рождение ребёнка
10.07.1951
Рождение ребёнка
10.06.1953
Рождение ребёнка
23.03.1957
Смерть
Неизвестно