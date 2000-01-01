Гужва Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1936
Дата смерти27.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1936
Отец: Гужва Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.1971