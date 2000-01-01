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Гужва Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1936

Дата смерти

27.01.1971

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1936

Отец: Гужва Иван Иванович

Мать: Гужва Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
17.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.1971
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