Вальнева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Вальнева Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно