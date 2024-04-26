Вальнева Степанида 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вальнева Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальнев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Вальнев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Вальнев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Вальнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Вальнева Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Вальнев Иван Васильевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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