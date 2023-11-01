Лебедев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1901
Дата смерти31.12.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901
Рождение ребёнка
16.04.1927
Дочь: Лебедева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Лебедева Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
09.04.1932
Дочь: Макарова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Лебедева Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
19.06.1941
Мать ребёнка: Лебедева Варвара Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1991
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область