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Лебедев Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1901

Дата смерти

31.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901

Отец: Лебедев Михаил Яковлевич

Мать: Лебедева Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.04.1927

Дочь: Лебедева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Лебедева Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
09.04.1932

Дочь: Макарова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Лебедева Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Лебедев Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Лебедева Варвара Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Варвара Гавриловна

Смерть
31.12.1991
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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