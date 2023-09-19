Лебедева (Скороходова) Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Скороходова) Варвара Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1902

Дата смерти

03.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1902

Отец: Скороходов Гаврила Трофимович

Мать: Скороходова Любовь Севастьяновна

Рождение ребёнка
16.04.1927

Дочь: Лебедева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Лебедев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
09.04.1932

Дочь: Макарова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Лебедев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Лебедев Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Лебедев Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Яков Михайлович

Смерть
03.03.1977
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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