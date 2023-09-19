Лебедева (Скороходова) Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1902
Дата смерти03.03.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1902
Рождение ребёнка
16.04.1927
Дочь: Лебедева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Лебедев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
09.04.1932
Дочь: Макарова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Лебедев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1941
Отец ребёнка: Лебедев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1977
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область