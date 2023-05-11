Шамаева Федора Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
27.?.1893
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: Надежда Иосифовна
Отец ребёнка: Шамаев Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
20.02.1902
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Шамаев Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
21.06.1904
Дочь: Агриппина Иосифовна
Отец ребёнка: Шамаев Иосиф Захарович
Смерть
Неизвестно