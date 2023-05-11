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Шамаева Федора Ермолаева

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ермолаев Трифон Антонович

Мать: Антонова Евдокия Никифоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1893

Муж: Шамаев Иосиф Захарович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: Надежда Иосифовна

Отец ребёнка: Шамаев Иосиф Захарович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1902

Дочь: Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Шамаев Иосиф Захарович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: Агриппина Иосифовна

Отец ребёнка: Шамаев Иосиф Захарович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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