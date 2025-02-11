Шамаев Иосиф Захарович 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Шамаев Иосиф Захарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1873, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер 22.09.1904, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Шамаев Захар ДмитриевичНеизвестно г.р.
Супруги
Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева1874 г.р.
Дети
(Шамаева) Надежда Иосифовна03.09.1899 г.р.
(Шамаева) Евдокия Иосифовна20.02.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шамаев Захар Дмитриевич

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: (Шамаева) Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
20.02.1902

Дочь: (Шамаева) Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: (Шамаева) Агриппина Иосифовна

Мать ребёнка: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
22.09.1904
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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