Шамаев Иосиф Захарович
мужской, родился 1873, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер 22.09.1904, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецШамаев Захар ДмитриевичНеизвестно г.р.
Супруги
Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева1874 г.р.
Дети
(Шамаева) Надежда Иосифовна03.09.1899 г.р.
(Шамаева) Евдокия Иосифовна20.02.1902 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1873
Отец: Шамаев Захар Дмитриевич
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1893
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: (Шамаева) Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева
Рождение ребёнка
20.02.1902
Дочь: (Шамаева) Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева
Рождение ребёнка
21.06.1904
Дочь: (Шамаева) Агриппина Иосифовна
Мать ребёнка: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева
Смерть
22.09.1904