Антонова Евдокия Никифоровна
женский, родилась 1856
умерла Неизвестно
Супруги
Ермолаев Трифон АнтоновичНеизвестно г.р.
Дети
Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Борисова Варвара Трифоновна Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолаев Трифон Антонович
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолаев Трифон Антонович
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1885
Муж: не указан
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно