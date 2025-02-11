Антонова Евдокия Никифоровна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Антонова Евдокия Никифоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856

умерла Неизвестно

Супруги
Ермолаев Трифон АнтоновичНеизвестно г.р.
Дети
Борисова Варвара Трифоновна Ермолаева1874 г.р.
Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Трифон Антонович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Борисова Варвара Трифоновна Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолаев Трифон Антонович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шамаева Федора Трифоновна Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолаев Трифон Антонович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1885

Муж: не указан

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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