Штырова (Миронова) Евдокия Демитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырова (Миронова) Евдокия Демитриева

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.05.1872

Муж: Штыров Василий Евгеньев

Рождение ребёнка
02.02.1873

Сын: Штыров Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1875

Сын: Штыров Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Рождение ребёнка
05.03.1880

Сын: Штыров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Рождение ребёнка
18.09.1882

Дочь: Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Рождение ребёнка
19.11.1883

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Рождение ребёнка
24.09.1889

Дочь: Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Смерть
Неизвестно
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