Штырова (Миронова) Евдокия Демитриева
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1872
Рождение ребёнка
02.02.1873
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
12.11.1875
Сын: Штыров Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
05.03.1880
Сын: Штыров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
18.09.1882
Дочь: Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
19.11.1883
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Смерть
Неизвестно