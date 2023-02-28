Штыров Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1875
Бракосочетание
02.10.1894
Жена: Штырова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1900
Сын: Штыров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Штыров Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1910
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Штыров Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно