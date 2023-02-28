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Штыров Григорий Васильевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1875

Отец: Штыров Василий Евгеньев

Мать: Штырова Евдокия Демитриева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.10.1894

Жена: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Штыров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Штыров Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1910

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Штыров Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Штырова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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