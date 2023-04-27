Gordon Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gordon Alexander

Место рождения

Huntly, Scotland

Дата рождения

?.01.1410

Дата смерти

15.07.1470

Пол

Мужской

Отец

Около 1382 г.р.

Мать

Около 1384 г.р.

Жена

1410 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1410

Отец: Seton Of Winton Alexander

Мать: Gordon Elizabeth

Huntly, Scotland
Бракосочетание
До 18.03.1440

Жена: Crichton Elizabeth

Рождение ребёнка
1443

Дочь: Gordon Christian

Мать ребёнка: Crichton Elizabeth

Huntly, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Earl 1 of Huntly, Earl of Huntly
Смерть
15.07.1470
Huntly Castle, Scotland
Похороны
Неизвестно
Elgin Cathedral
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