Gordon Alexander
Место рожденияHuntly, Scotland
Дата рождения?.01.1410
Дата смерти15.07.1470
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1410
Отец: Seton Of Winton Alexander
Мать: Gordon Elizabeth
Huntly, Scotland
Бракосочетание
До 18.03.1440
Жена: Crichton Elizabeth
Рождение ребёнка
1443
Дочь: Gordon Christian
Мать ребёнка: Crichton Elizabeth
Huntly, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Earl 1 of Huntly, Earl of Huntly
Смерть
15.07.1470
Huntly Castle, Scotland
Похороны
Неизвестно
Elgin Cathedral