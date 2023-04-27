Crichton (Crichton) Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Crichton (Crichton) Elizabeth

Место рождения

Crichton

Дата рождения

?.01.1410

Дата смерти

09.06.1479

Пол

Женский

Отец

1383 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1410 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1410

Отец: Crichton William

Мать: не указана

Crichton
Бракосочетание
До 18.03.1440

Муж: Gordon Alexander

Рождение ребёнка
1443

Дочь: Gordon Christian

Отец ребёнка: Gordon Alexander

Huntly, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.06.1479
Strathbogie, Scotland
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