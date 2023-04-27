Crichton (Crichton) Elizabeth
Место рожденияCrichton
Дата рождения?.01.1410
Дата смерти09.06.1479
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1410
Отец: Crichton William
Crichton
Бракосочетание
До 18.03.1440
Муж: Gordon Alexander
Рождение ребёнка
1443
Дочь: Gordon Christian
Отец ребёнка: Gordon Alexander
Huntly, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.06.1479
Strathbogie, Scotland